Alan Ruck z "Sukcesji" miał wypadek samochodowy! Jego auto WJECHAŁO w pizzerię. "Wszyscy płakali" (WIDEO)

Jak donosi serwis TMZ, we wtorek w pobliżu skrzyżowania La Brea Avenue i Hollywood Boulevard doszło do wypadku samochodowego z udziałem aktora serialu "Sukcesja". Auto Alana Rucka uderzyło w dwa inne pojazdy, wskutek czego wjechało w ścianę budynku należącego do pizzerii. Według wstępnych ustaleń dziennikarzy cbcnews.com nie ma ofiar śmiertelnych, jedna osoba trafiła natomiast do szpitala.