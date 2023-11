Aldona Orman połączyła się z "Pytaniem na śniadanie" ze szpitalnego łóżka. Tak wspomina pęknięcie tętniaka: "Zaczęłam bełkotać"

Aldona Orman już od ponad 20 lat występuje w "Klanie" . To właśnie na planie tasiemca doszło do sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie. Mowa o pęknięciu tętniaka. Po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia aktorka została przewieziona do szpitala, a następnie zoperowana. Dopiero po dodatkowych badaniach okazało się, że miała w głowie nie jednego, a aż cztery tętniaki.

Aldona Orman trafiła do szpitala po pęknięciu tętniaka

Jak się czuje Aldona Orman?

Skończyłam właśnie swoją scenę i właściwie miałam już iść do samochodu i wrócić do domu. I tak mnie coś tknęło, że podejdę do monitora i zobaczę, co dziś zagrałam. Zdążyłam usiąść na krześle i nagle zrobił się olbrzymi wybuch, jakby dynamit wybuchł mi w głowie. Ciemne plamy przed oczami, zaczęłam bełkotać, zrobiłam się sztywna, chciało mi się wymiotować, nie byłam w stanie utrzymać butelki z wodą - wspominała.