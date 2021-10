Alec Baldwin POSTRZELIŁ DWIE OSOBY na planie nowego filmu! Jedna z nich NIE ŻYJE

Andromeda 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Malgosie Rozenek, Siwiec, Wieniawe tez byscie tak bronily gdyby to im sie zdazyla taka sytuacja? Chyba was wyobraznia poniosla w obronie mezczyzn. Nawet jak zgwca to kobieta go prowokowala. Jak zdradzaja, pewnie mu zona nie daje. A agresor i alkoholik zabil mloda dziewczyne, a tu zlecialy sie polskie kw0ki w obronie mezczyzny ze ktos mu podnienil, ze nie wiedzial, ze ktos chce go wrobic. Really? AktorKĘ? Tez byscie tak broniły? Śmiem wątpic. Patriarchat w najczystszym wydaniu. Dorosly facet. Poza tym co on pierwszy raz w filmie gral? Czemu celowal do osob spoza planu? Jest skonczony. Nikt juz nie bedzie chcial wspolpracowac z takim czlowiekiem i dobrze.