Aleksander Kwaśniewski świętuje 41. rocznicę ślubu: "NAJLEPSZA DECYZJA W MOIM ŻYCIU"

Aleksander Kwaśniewski i Jolanta Kwaśniewska to para prezydencka, do której większość Polaków ma spory sentyment. Prezydent podczas swoich dwóch kadencji brał aktywny udział w działaniach na rzecz członkostwa Polski w NATO i wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Z kolei pierwsza dama odważnie i otwarcie komentowała bieżące wydarzenia polityczne oraz angażowała się w promowanie działalności dobroczynnych.