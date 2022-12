Aleksander Kwaśniewski wspomina znajomość z Korą. Znów chce DEPENALIZACJI MARIHUANY! "Żeby za posiadanie nie wsadzać ludzi do więzienia"

WWO 47 min. temu zgłoś do moderacji 47 4 Odpowiedz

Niewiarygodna hipokryzja. TO właśnie KWAŚNIEWSKI podpisał przecież za swej prezydentury nowelizację kodeksu karnego umożliwiającą KARANIE WIĘZIENIEM posiadacza choćby minimalnej ilości na własny użytek. Co jeszcze śmieszniejsze inicjatorem tej zmiany była właśnie ówczesna LEWICA - stare, popezetpeerowskie komuchy. Teraz nędzne szanse w wyborach to będzie nawoływał do depenalizacji. Co za dzban. Taki sam z resztą jak każdy kto się na to obiecywanie złapie. Z narkotykami jest taka sama sprawa jak z in vitro - władza może to zrobić ale obywatelowi "nie wolno". Narkotyki i używki ZAWSZE będą, róznica w tym, ze możemy za nie płacić państwu, które rozsądnie zarządzając będzie z tego miało pieniądze np. na służbę zdrowia czy proofilaktyke uzależnień ALBO możemy za to płacić mafiom z półświatka - oni za to zorganizują kolejne kanały przerzutu i poszerzą ofertę o handel kobietami. Nie mówiąc już, ze nie ma kompletnie kontroli nad jakością sprzedawanych specyfików. A ludzie i tak to kupują i będą kupować.