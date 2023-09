Aleksander Kwaśniewski zabrał głos ws. operacji i stanu zdrowia: "Dzięki żonie i córce żyję"

W ubiegłym miesiącu Monika Rzepka, dyrektorka biura Aleksandra Kwaśniewskiego , poinformowała, że były prezydent przeszedł operację kolana i jest w trakcie rehabilitacji. W wyniku zaistniałych sytuacji zaplanowane spotkania z politykiem zostały odwołane. Aleksandra Kwaśniewska zapewniła, że zabieg przebiegł pomyślnie , a jej ojciec jest "na właściwej drodze do pełnego wyzdrowienia".

Głos w sprawie zabrał również sam zainteresowany. Niedawno polityk wystąpił w podkaście swojej córki "Co powie tata", gdzie wyjaśnił, że wspomniana operacja była efektem wcześniejszych komplikacji , które pojawiły się podczas wykonywanego dużo wcześniej zabiegu.

Aleksander Kwaśniewski zabrał głos w sprawie operacji i podziękował żonie oraz córce za okazane mu wsparcie

Od początku lipca mam kłopot z kolanem. Przy banalnym zabiegu zostało zainfekowane bakterią, więc miałem ropne zapalenie kolana, które wymagało operacji. W ten sposób dwa miesiące walczę o kolano, chodzę o kulach. Jest lepiej, jest poprawa, ale ciągle to nie jest to, co było na samym początku, więc moja aktywność, zarówno gdy chodzi o wyjazdy, jak i rozmowy była ograniczona - powiedział Kwaśniewski.