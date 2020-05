Aleksander Sikora chwali się zdjęciem z młodości. Fani wstrząśnięci: "W OGÓLE NIEPODOBNY" (FOTO)

Nicola 37 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Też mam takich "kolegów" z gimnazjum, kiedyś normalnie ubrane szczupłe chłopaki, a wraz z pierwszymi własnymi pieniędzmi odbiło im na punkcie: bród, tatuaży, kolczyków tuneli, siłowni i ciuchów!!! Moda męska jest teraz zatrważająca i mówię to mając 28 lat. Potem przyjeżdża taki do naszej miejscowości i mówi cześć, a ja się muszę pół dnia zastanawiać kto to. Skończcie ludzie z tą męską stylizacją, naprawdę nie wygladaliscie wcześniej źle!!!!