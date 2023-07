Aleksandra Adamska wspomina rodzinną tragedię. "Mówiłam: panie Boże dopomóż"

Omfg 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

A co ma przeszłość żurnalisty do jego programu? Nie pokazuje twarzy, nie wybiela się, to jak narazie jedyny gospodarz programu, który się dobrze przygotowuje, słucha swoich gości, i zadaje ciekawe pytania, i właściwie to faktycznie oni są gwiazdami. Porównajcie go z takim Wojewódzkim… no proszę Was. Żurnalista w zasadzie mnie zupełnie nie interesuje. Jak słucham wywiadu, to nie myślę o nim, tylko o osobie, która mnie interesuje.