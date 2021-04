Aleksandra Domańska broni używanej przez siebie formy "KIEROWCZYNI": "Skoro mamy język, który określa płeć, TO CZAS NA ZMIANY"

Niestety epokowym zmianom towarzyszą duże napięcia. Jechałam do pani na spotkanie i zostałam koszmarnie otrąbiona przez dwóch kierowców, bo ich zdaniem jechałam zbyt wolno, szukając miejsca do zaparkowania. Ludzie są sfrustrowani i najmniejsze rzeczy wytracają ich z równowagi - zauważyła Domańska .

Jeszcze parę tygodni temu zareagowałabym nerwowo, bo nie znoszę, kiedy ktoś na mnie trąbi. Jestem sprawną kierowczynią i dobrze prowadzę auto. Jeśli chcę zaparkować, to w warunkach komfortowych. I bez poganiania pełno jest wokół stresu. Nie mam potrzeby naddawać go sobie z powodu cudzych frustracji - podkreśliła aktorka.

Mądry wywiad, ale po co ta zmiana, te żeńskie dziwne nazwy. Sprawna kierowczynia? Co to jest. Nie wiem jak inni, ale jak mnie nauczano języka polskiego, czegoś takiego nie było. Jestem sprawnym kierowcą, jestem kobietą, ale i kierowcą… itd., sorry, ale ja wysiadam, mam dość tego zwariowanego świata, dbajmy o kobiety, kobiecość. Walczmy, by być dostrzegane i doceniane, ale nie róbmy z tego cyrku - zaapelowała internautka.