Aleksandra Domańska dodała niepokojące zdjęcie z "opatrunkiem" na brzuchu. Fani wspierają aktorkę: "Nie jesteś sama" (FOTO)

Po ponad miesięcznej przerwie Domańska powróciła na Instagrama i dopiero we wtorek podzieliła się ze społecznością niepokojącym zdjęciem, pod którym zamieściła przejmujący wpis.

Aleksandra Domańska dodała niepokojące zdjęcie z opatrunkiem na brzuchu

Wstała. Była w remoncie. W procesie entropii, dezorganizacji systemu , pogłębiającym się chaosie, psychologicznej dezintegracji . Kiedy proces entropii w końcu wyhamowuje, przeradza się w proces samouporządkowania - emergencji. Codziennie powtarzał jej: nie jesteś jedyna, która przechodzi taki moment . Nie jesteś jedyna. I ta świadomość, że nie jest sama taka połamana i w remoncie to był balsam na bolące kości, nerwy, zwoje, serce . Zostało jeszcze trochę czasu, żeby zająć się tą ruinką . Idzie wiosna - czytamy.

Domańska podzieliła się także krótkim filmikiem, na którym powoli stawia kroki . Po tym opublikowała jeszcze zdjęcie z łóżka z wymownym dopiskiem: "to by było na tyle".

Fani 33-latki zasypali ją oczywiście pozytywnymi komentarzami, dając jej do zrozumienia, że kibicują jej powrotowi do zdrowia. Aktorka nie zdradziła jednak, co dokładnie jej dolega. Najprawdopodobniej gwiazda serialu "Mecenas Porada" przeszła zabieg.