Aleksandra Domańska zdradziła, jak wyglądało jej ostatnie rozstanie. Chłopak powiedział wprost, że się jej BOI...

Aleksandra Domańska o rozstaniach z mężczyznami

Ja go tak kochałam, byłam przekonana, że będziemy do końca życia i to był dla mnie szok, że on jest w stanie ze mnie zrezygnować . Jak on mnie zostawił, to sięgnęłam dna. Po nim właściwie nie miała żadnego sensownego związku, nawet romansów – zwierzyła się Domańska.

Domańska o ostatnim rozstaniu

To rozstanie, to zupełnie inna kategoria. Bo to było rozstanie w połogu, to był niezwykły czas dla mnie. No a ostatnio też miałam chłopaka i też się rozstaliśmy. I to było o tyle trudne, że on mi powiedział wprost: "Ola ja się ciebie boję" i to bolało – wyjawiła Domańska.