Aleksandra Kostka tłumaczy się z body shamingu w programie TVP: "Nigdy nikogo nie oceniam po wyglądzie"

Prawde powiedzialy i o co ta gównoburza?? Baba poszla do programu po zmiane to co mialy sie nia zachwycac i odeslac do domu bo jest piekna i idealna?? Ok mogly powiedziec , masz talie ładna inaczej, lepiej?