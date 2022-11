Aleksandra Kwaśniewska komentuje plotki o KRYZYSIE w małżeństwie!

JAKI ŚLUB! 46 min. temu zgłoś do moderacji 14 13 Odpowiedz

Marek Siwiec, bawiący się w kościelnych ławach telefonem, żeby zrelacjonować ślub Oli Kwaśniewskiej na Twitterze, przywodził na myśl resocjalizowanego bolszewika Miszkę Zubowa z „Zapisków oficera Armii Czerwonej”, który po śniadaniu odśpiewał „Międzynarodówkę” i na wszelki wypadek „Ojcze nasz”. Już w parę dni po ślubie do kiosków trafił dwutygodnik „Viva”, z „ekskluzywnymi” fotografiami z kościoła. Cena przystępna dla przeciętnej gospodyni – 2,99 złotych. Kto sprawił taką przyjemność rodzinie Kwaśniewskich? „Vivę” wydaje Edipresse Polska, której prezesem był wtedy Zbigniew Napierała. Za Gierka dyrektor programowy ośrodka TVP w Poznaniu. Za Jaruzelskiego – dyrektor generalny i wydawca TVP2, a potem korespondent TVP w imperialistycznym Londynie. Był też dyrektorem festiwalu w Opolu, gdzie wsławił się pilnowaniem artystów, by nie łamali zaleceń cenzury. Jak wspominał Andrzej Rosiewicz, z jego piosenki „Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny” kazał mu usunąć wers „gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku”. W latach prezydentury Kwaśniewskiego „Viva” przebijała wszystkich w lizusostwie wobec władzy, publikując dziesiątki zdjęć Jolanty Kwaśniewskiej. Na jej okładce w 2005 r. ukazało się zdjęcie, pokazujące Kwaśniewskich, wystylizowanych na parę królewską. „Para królewska” powróciła przy okazji ślubu „księżniczki”. „To porównanie musiało kiedyś paść. Podobnie jak w 2011 r. Pippa Middleton skradła show na ślubie swojej siostry i księcia Williama, tak teraz Jolanta Kwaśniewska zrobiła show na ślubie własnej córki!” – napisał „Fakt”. I dodał ostrożnie:„ Co prawda rodzina Kwaśniewskich to nie arystokracja...”. Jak nie, jak tak! – chciałoby się zakrzyknąć. Wszak oboje państwo młodzi są wysoko urodzeni. Ola to córka działacza PZPR, komunistycznego ministra i szefa Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej. Kuba – syn mechanizatora rolnictwa, posła PZPR, od czasów Gierka prezesa spółdzielni mleczarskiej w Krasnymstawie. Przecież to arystokracja III RP w czystej postaci, w której płynie szlachetna „błękitna krew”, pozwalająca młodym awansować bez bólu, w rywalizacji z gorzej urodzonymi rówieśnikami. Warszawska Katedra Polowa wypełniła się przy okazji ślubu Oli wyłącznie taką „śmietanką”, która zaprezentowała swoje arystokratyczne obyczaje. Siwiec pisał „twitty”, inni wspinali się butami na kratę oddzielającą przedsionek od reszty kościoła, na górne oparcia klęczników, na krzesło spowiednika w konfesjonale. Słychać było głośne przekleństwa wielbicieli Oli. Arystokracji wolno.