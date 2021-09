Aleksandra Kwaśniewska OBŚMIEWA nietaktowną propozycję współpracy. Zapytano ją o dziecko...

nick 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ilość komentarzy "pewnie chce, ale nie może" mnie przeraża. Nie rozumiem co jest lepszego w powiedzeniu "nie chcę" od "nie mogę". Dotychczas wydawało mi się, że jeśli już kłamać, to właśnie mówiąc "nie mogę", bo to przynajmniej ucina dyskusję. A otwarte powiedzenie "nie chcę" wywołuje albo święte oburzenie ("egoistka!") albo właśnie głupie komentarze, że pewnie chce, ale nie może. Gdyby bardzo chciała, a nie mogła, to by adoptowała. Argument "natury nie oszukasz" też jest wyśmienity - gdyby był prawdziwy, to nadal żylibyśmy na drzewach i jedli banany. Litości. Zrozumcie wreszcie, że niektórzy mogą zwyczajnie NIE CHCIEĆ mieć dzieci i nic innego za tym nie stoi.