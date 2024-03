Aleksandra Kwaśniewska odpowiada na ZARZUTY Katarzyny Cichopek: "Trudno, żebym rzuciła się kneblować gości"

Chociaż mijają już dwa lata odkąd Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali opinię publiczną o rozstaniu, to ich prywatne perypetie wciąż rozgrzewają media. W dużej mierze odpowiedzialni są za to sami eks małżonkowie. Prezenterka wspomniała o głośnej wizycie swojego byłego męża w programie "Miasto kobiet", która miała miejsce zaledwie kilka tygodni po ich rozstaniu i dołożyła do pieca. To właśnie wtedy tancerz w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewska po raz pierwszy wyjawił, że jego była żona zostawiła go dla innego mężczyzny.