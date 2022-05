Aleksandra Kwaśniewska pokazała zdjęcie mamy z młodości. Tak Jolanta Kwaśniewska wyglądała ZA CZASÓW STUDIÓW (FOTO)

Od tego czasu wiele się jednak zmieniło i dziś to Aleksandra Kwaśniewska jako współprowadząca "Miasta kobiet" gra w mediach pierwsze skrzypce. Jej ojciec co prawda bywa zapraszany do telewizji w roli eksperta, a mama udziela się społecznie, jednak były prezydent wraz z Jolantą Kwaśniewską nie planują znów regularnie brylować na salonach, jak za dawnych czasów. No, może z pewnymi wyjątkami, bo w końcu kto im zabroni...