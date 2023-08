Aleksandra Kwaśniewska świętuje 47. urodziny Kuby Badacha, publikując w sieci ich ROMANTYCZNE zdjęcie: "Jesteś jak jagodzianka" (FOTO)

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach od 2012 roku są małżeństwem. Do ich spotkania doszło przypadkiem, bo spotkali się na korytarzu Radia Zet, kiedy to muzyk pojawił się w studiu przy okazji swojej płyty z piosenkami Zauchy. Badach spotkał Kwaśniewską na korytarzu i wręczył jej swój krążek.

Nie był to jednak jeszcze początek wspaniałej miłości, bo wówczas po wymianie krótkich uprzejmości ich drogi się rozeszły. Jakiś czas później spotkali się jednak na imprezie u Sztaby i Szelągowskiej, gdzie mogli już spędzić ze sobą nieco więcej czasu.

Mimo że Ola dość rzadko dzieli się w mediach swoją prywatnością, to od czasu do czasu robi wyjątek na Instagramie. Na profilu śledzi ją ponad 333 tys. obserwatorów, a Kwaśniewska co jakiś czas publikuje między innymi wspólne fotki z mężem. Tym razem nadarzyła się wyjątkowa okazja, bo prezenterka złożyła ukochanemu życzenia urodzinowe.

Aleksandra Kwaśniewska świętuje urodziny Kuby Badacha

No więc jakby ktoś nie wiedział, to dziś czwartek, imieniny Cieszymira (co cieszy) i Audoena (gdyż jest takie imię), a także urodziny mojego ulubionego człowieka (na zdjęciu nad psem, również ulubionym), czyli jakby nie patrzeć, grube święto - zaczęła.

Dalej przyznała, że urodzinowy dzień Badach spędzi w pracy i w żartobliwy sposób zachęciła swoich fanów do wysyłania mu życzeń.

Jubilatowi możecie wykrzyczeć sto lat prosto do telewizora, gdyż spędza ten wieczór w robocie, zupełnie jak trzysta pozostałych, ale jakby co, przyjmie również ciepłe myśli i czeki podróżne na 2029. Ale to już co tam komu bardziej w domu zalega. Tak czy siak, najlepszości@tenkubabadach! Jesteś jak jagodzianka! - zakończyła.

W komentarzach również nie zabrakło miłych słów, które internauci kierowali pod adresem Kuby. A wy czego mu życzycie?

