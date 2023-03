Aleksandra Kwaśniewska zabiera głos po zakończeniu "Miasta kobiet" i zwolnieniu z TVN: "Plotki o mojej śmierci są PRZESADZONE"

To koniec "Miasta kobiet". Aleksandra Kwaśniewska znów poza telewizją

O tym, że nie będzie kolejnego sezonu "Miasta", poinformował mnie osobiście jeszcze w styczniu, równocześnie zapewniając, że chce ze mną dalej współpracować i aktualnie rozmawiamy na temat potencjalnych formatów jesiennych . Co z tego wyjdzie, zobaczymy, niemniej trudno, żebym w tej chwili darła szaty z szoku i rozpaczy, że niespodziewanie zatrzasnęły się za mną drzwi TVN-u i "na dobre żegnam się ze stacją" . Poza wszystkim to tylko telewizja. Żyłam bez niej wcześniej i jakby co, będę żyła dalej.

Już wkrótce usłyszycie kolejne piosenki z moimi tekstami, a z szuflad powyciągałam rzeczy do dokończenia, czekające na taki moment, jak ten właśnie. Oczywiście programu mi żal, bo był ważny dla nas i wiem, że był ważny dla wielu z Was, ale cytując kolejnego klasyka: "life is life nana nanana". Dziękuję najpiękniej za Waszą obecność przed odbiornikami i prawdopodobnie do zobaczenia - podsumowała.