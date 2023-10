Aleksandra Kwaśniewska zachęca do udziału w wyborach. Fanka punktuje: "Nie MANIPULUJ, bo to słabe". Już ZAREAGOWAŁA

Aleksandra Kwaśniewska , podobnie jak wiele innych medialnych osób, postanowiła zachęcić internautów do uczestniczenia w nadchodzących wyborach . Córka byłego prezydenta opublikowała na Instagramie nagranie, w którym zwróciła się do kobiet. Influencerka podkreśliła, że moc sprawcza społeczeństwa polega m.in. na głosowaniu.

Kochane kobiety, został tydzień do wyborów, i wiecie, kto może je wygrać? My! My, kobiety, możemy wygrać te wybory. Stanowimy 53% wyborców, i jeśli się zmobilizujemy, to my możemy dopuścić do władzy tych, którzy są wrażliwi na nasze potrzeby, którzy słyszą nasz krzyk i odsunąć tych, którzy mają nas w pompie. Nie musicie znać się na polityce, żeby wiedzieć, czy chcecie żyć w kraju europejskim, czy wolicie żyć w zaściankowym państwie wyznaniowym. [...] - powiedziała na Instagramie.