Aleksandra Linda gra nogą w lateksie na okładce książki (FOTO)

Aleksandra Linda nabrała ochoty na brylowanie w show biznesie już kilka lat temu. Wtedy usiłowała być modelką, ale podobno aspiracje córki nie przypadły do gustu Bogusławowi Lindzie , który wolał, żeby "zajęła się czymś pożyteczniejszym" . Ola Linda zrobiła sobie więc przerwę od ścianek, na które wróciła dopiero niedawno. Faktycznie, zajęła się "czymś pożyteczniejszym", ale trudno stwierdzić, czy dokładnie o tym marzył jej tata.

Wygląda jednak na to, że córka Bogusława Lindy rozwinęła nieco karierę poza ściankami. Razem z ojcem wzięła udział w serialu audio pod tytułem "Gra Luizy" wyprodukowanym przez Empik Go. "Grę Luizy" promują plakaty z Aleksandrą i Bogusławem.

Jak można się domyślać, Aleksandra i Bogusław wcielają się w role dwójki głównych bohaterów , którzy, jeśli wierzyć opisowi wydawcy, tworzą "toksyczną, złożoną i przepełnioną skrajnymi emocjami historię relacji ojca i córki" . Sama Luiza zaś jest "bezkompromisowa, bezpośrednia i bezczelna" oraz "wywołuje skrajne emocje". "Do czego jest w stanie posunąć się młoda dziewczyna, która fascynuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn?" - pyta wydawca.

Co ciekawe, Aleksandra Linda doczekała się przy okazji tego projektu pierwszej własnej okładki. I to nie byle jakiej, bo na podstawie słuchowiska wydano książkę. Trzeba więc przyznać, że to niestandardowy debiut okładkowy jak na córkę legendy kina.