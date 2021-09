Aleksandra Linda wspomina życie na własny rachunek: "Nie miałam ciepłej wody i ogrzewania. MYŁAM SIĘ W WIADERKU"

Lulu 6 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Nie, to nie jest piekło, to jest zabawa bogatej dziewczyny w biedną. To nie jest to samo, pomieszkać trochę w wynajętej kawalerce mając zaplecze finansowe niż wynajmować kawalerkę autentycznie nie mając nic! Na studia za granicą zarobiła zbierając truskawki?