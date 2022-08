Aleksandra Żebrowska pokazuje brzuch po urodzeniu czwartego dziecka. "PRAWDZIWE CIAŁO prawdziwej kobiety" (FOTO)

W lutym Aleksandra Żebrowska poinformowała, że wraz z Michałem Żebrowskim wkrótce powitają na świecie czwartą pociechę. Małżonkowie wspólnie wychowują już trzech synów: Henryka, Franciszka oraz Feliksa. Pod koniec lipca na świecie pojawiła się natomiast ich córka. Będąc w błogosławionym stanie, Żebrowska starannie dokumentowała swą codzienność na Instagramie, ochoczo eksponując przed obserwatorami ciążowy brzuch i dzieląc się kolejnymi anegdotami z życia przyszłej mamy - zdarzyło jej się nawet opisywać zmagania w pociągowej toalecie.

Aleksandra Żebrowska należy do coraz liczniejszego grona celebrytek, które w mediach społecznościowych starają się ukazywać realistyczny obraz zarówno ciąży, jak i macierzyństwa. W ubiegłym roku żona Michała Żebrowskiego udostępniła na przykład zdjęcie, na którym jest zalana matczynym mlekiem, kilka miesięcy temu pokazała cellulit na udach.

W poniedziałek podzieliła się z obserwatorami kolejnym wpisem. Tym razem celebrytka postanowiła pokazać światu, jak jej brzuch prezentuje się po kolejnej ciąży. Żebrowska udostępniła w sieci dwa zdjęcia, na których możemy podziwiać jej sylwetkę. Na jednym z nich celebrytka zapozowała, podwijając różową bluzę i przy okazji eksponując brzuch kilka tygodni po porodzie. Na kolejnym Ola pokazała się zaś światu w negliżu, osłaniając piersi ręką.

Wystarczająco piękna - napisała w duchu ciałopozytywności Żebrowska, dodając hasztag "ciało po porodzie".

Widok Żebrowskiej promującej naturalny wygląd kobiecego ciała po ciąży zachwycił wielu jej obserwatorów, w tym rodzimych celebrytów.

Mama, kocham - napisała Zofia Zborowska.

Ola, jesteś niesamowita. Piękna istoto - zachwycała się Anna Skura.

Wyglądasz wspaniale! - dodała Martyna Wojciechowska.

Gdyby każda kobieta odważyła się pokazać w takim stanie, świat byłby piękniejszy. Ktoś by napisał, odważna jest. Odważny to jest strażak, a tu jest pokazana prawda sama w sobie, do której odwagi nie potrzeba. Piękna; Przesunęłam w prawo i... nic piękniejszego dziś na IG nie zobaczę; Coś pięknego, wspaniałego. Coś, czego inny na Insta nigdy nie pokaże. Jesteś ponad wszystko; Boska; (...) Też uważam, że mam prawo po porodzie wyglądać, jak po porodzie,a nie jak modelka. Dzielna jesteś, gratulacje; (...) Super, że pokazujesz, jak jest naprawdę; W końcu prawdziwe ciało prawdziwej, pięknej kobiety. Brawo - komplementowali celebrytę internauci.

Zarówno zaprezentowana przez Olę Żebrowską różowa bluza, jak i hasło, którego użyła w najnowszym wpisie, związane są z kampanią fundacji Martyny Wojciechowskiej:

Każda z nas jest… WYSTARCZAJĄCO PIĘKNA. I dotyczy to oczywiście też mężczyzn, którzy odczuwają rosnącą presję dotyczącą ich wyglądu. KAŻDY Z NAS JEST WYSTARCZAJĄCO PIĘKNY I ATRAKCYJNY. Jesteśmy po prostu najlepszymi wersjami samych siebie. Nie znaczy to, że nie mamy o sobie dbać, rozwijać się, zmieniać życia. O ile sami tego chcemy i czujemy taką potrzebę. Bo to prawdziwe piękno jest w nas - napisała w poniedziałek na Instagramie Martyna.

Promując najnowszą kampanię, Wojciechowska podkreśliła również, jak ogromne znaczenie ma piękno wewnętrzne.

Jesteśmy piękni, czyniąc dobro, kiedy odnosimy się z szacunkiem do drugiego człowieka, kiedy dbamy o to, co wokół nas, kiedy dajemy innym skrzydła, zamiast je podcinać.Po prostu #WspierajNieOceniaj - dodała pod zdjęciem w towarzystwie córki Kabuli.

Zobaczcie, jak ciałopozytywna Aleksandra Żebrowska prezentuje brzuch po ciąży.

