Aleksandra Żebrowska roluje pieluchę w reklamie biżuterii. Fanki zachwycone: "Kocham Cię za DYSTANS". Wyszło zabawnie? (WIDEO)

Aleksandra Żebrowska roluje pieluchę na instagramowym nagraniu. Fani zachwyceni

Żebrowska pochwaliła się fanom zdjęciem, do którego zapozowała, wpatrując się we wnętrze pampersa i przy okazji eksponując reklamowane pierścionki. Celebrytka opublikowała też klip, na którym widać, jak z wymalowanym na twarzy skupieniem zwija pieluchę w rulon, po czym... próbuje ją polizać. Całość wygląda zaś tak, jakby chciała zwinąć coś, co zupełnie nie przypomina dziecięcego pampersa. Po chwili Żebrowska zakleja jednak pieluchę z użyciem specjalnego paska i rzuca ją przed siebie.