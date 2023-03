Aleksandra Żebrowska uderza w kościół: "Nie chcę kierować dzieci do instytucji, KTÓREJ SIĘ WSTYDZĘ"

MatkiCzytajci... 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 10 Odpowiedz

Ma rację. Mało która ideologia jest tak toksyczna dla dzieci jak KK - od małego wpędzanie w poczucie winy, wmawianie ci, że jesteś grzesznikiem z założenia (dogmat o grzechu pierworodnym); upokorzanie i odzieranie dziecka z jego prywatności i intymności podczas spowiedzi - jak można kazać 8letniemu dziecku klękać i szeptać przez kratkę swoje wątpliwości obcemu, dojrzałemu facetowi?! Zaszczepianie obrazu wciąż starotestamentowego, brutalnego Boga-sędzi i uczenie sędziowania nad każdą odmiennością. Przeczytajcie sobie, co mówi Katechizm KK na temat chrztu: "Dzieci, rodząc się z UPADŁĄ i SKAŻONĄ GRZECHEM pierworodnym naturą, potrzebują nowego narodzenia w chrzcie". Jak można dziś wciąż tak postrzegać małe dzieci, które są najczystszą, tak kochaną energią? Problem w tym, że większość katolików ciąga dzieci do kościoła bezrefleksyjnie, bo sami tak zostali wychowani przez rodziców. Czas się zastanowić, jak to może pokaleczyć niewinną psychikę dziecka. Żyjemy od wieków w narzuconej nam ideologii "chrześcijańskiej" i jesteśmy przez to pozbawieni wyobrażenia, że istnieją/istniały systemy duchowe, w których mogą dominować zupełnie inne treści - choćby nasza piękna, rodzima kultura słowiańska - gdzie żyje się zupełnie innymi wartościami - szacunkiem do natury, zachętą by samemu zgłębiać duchowy cel swej egzystencji; gdzie nie ma tak dualistycznego rozgraniczenia wszystkiego tylko na dobre-boże-nasze i złe-grzeszne-bezbożne i już nic pomiędzy. My Polacy, przez to, że zapomnieliśmy i wyparliśmy nasze korzenie, mamy niestety przez to straszne luki tożsamościowe, mentalne i wychowawcze (paradoksalnie bardziej nawet niż różne inne ludy brutalnie kolonizowane, jednak znacznie później niż przechrzczenie nas Polaków) i uważam, że to jedna z głównych przyczyn wielu naszych narodowych przywarów. I proszę, przestańcie powtarzać slogan, że teraz moda na antykatolicyzm. Nie, teraz jest czas refleksji nad tym, w co wierzymy i w jakich treściach wzrastają nasze dzieci.