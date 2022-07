Aleksandra Żebrowska URODZIŁA! Michał Żebrowski ponownie został ojcem

Na początku lutego Aleksandra Żebrowska ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się kolejnego dziecka. Wymowne ogłoszenie udostępniła wraz ze zdjęciem testu ciążowego z pozytywnym wynikiem, dołączając też emoji ciężarnej kobiety i dopisek, że "to nie COVID, to Michał" . Obserwujący szybko ruszyli z gratulacjami, a wśród nich znaleźli się też oczywiście znani znajomi pary.

Choć Aleksandra Żebrowska nie kryła radości z tego, że niebawem doczekają się z mężem kolejnego potomka, to droga do szczęścia wcale nie była prosta. Jak podkreśliła w emocjonalnym poście, była to jej ósma ciąża, gdyż wcześniej kilka razy straciła dziecko. Tym wyznaniem chciała wspomóc kobiety, które przeżyły podobną traumę i wciąż starają się zajść w ciążę.