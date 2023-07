Aleksandra Żuraw z "Top Model" jest w ciąży! "Chcemy wam o kimś powiedzieć" (WIDEO)

Udział w programach rozrywkowych daje wielu ludziom możliwość zdobycia sławy, followersów na Instagramie, a co za tym idzie - całkiem opłacalnych współprac reklamowych. Osoby, które kiedyś marzyły na przykład o karierze w branży modelingowej, dziś o tym nie pamiętają, wrzucając do sieci sponsorowany post jeden za drugim.

Do takich osób należy z pewnością Aleksandra Żuraw, która w niedzielny poranek podzieliła się z fanami radosną nowiną. Była uczestniczka "Top Model" spodziewa się drugiego dziecka!

Aleksandra Żuraw jest w ciąży

Tak właśnie czułam, że przez dzidzię się źle czujesz i mało cię było z nami. Po tym, jak napisałaś, że za 2 tygodnie nam o czymś powiesz, to całkiem. Gratulacje dla was; Gratulacje dla was cieszę się waszym szczęściem!; Płaczę ze szczęścia, gratulacje!