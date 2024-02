Aleksiej Nawalny nie żyje. Osierocił dwójkę dzieci. Jego żona przeszła dla niego przez piekło

W piątek około południa media podały informacje o śmierci Aleksieja Nawalnego . 47-letni rosyjski opozycjonista był przetrzymywany w kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym zaledwie kilkadziesiąt kilometrów pod kołem podbiegunowym. Będąc jeszcze na wolności, Nawalny organizował masowe protesty na ulicach rosyjskich miast. Walczył z korupcją. Uświadamiał rosyjską społeczność. Aresztowano go na początku 2021 roku gdy tylko wrócił do ojczyzny po rehabilitacji w Niemczech. Za graniczą leczył się po tym, jak próbowano go otruć. W związku z jego przeszłością już spekuluje się, że Nawalny nie poniósł śmierci w wyniku przyczyn naturalnych.

Kim jest żona Aleksieja Nawalnego?

Do samego końca o wyzwolenie Nawalnego walczyła jego ukochana małżonka - Julia Nawalna. Świat usłyszał o niej, gdy dniami oczekiwała na męża na szpitalnym korytarzu, po próbie otrucia "nowiczokiem" – radziecką specjalnością. Razem z nim zdecydowała się wrócić do Rosji, godząc się na potencjalne konsekwencje swych decyzji. Julia była obecna zarówno przy aresztowaniu męża, jak i przy późniejszych procesach. Gdy Aleksiej trafił do łagru, to właśnie ona stała się w zasadzie jedynym łącznikiem między nim a światem zewnętrznym.