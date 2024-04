Alexa i Carlos PenaVega spodziewali się czwartego dziecka. Teraz ujawnili, że ich córka urodziła się martwa. "Była piękna"

Alexa i Carlos PenaVega ujawnili, że ich córka urodziła się martwa

Nie da się znaleźć odpowiednich słów, by opisać stratę. Po pięknym i spokojnym porodzie nasza córeczka Indy urodziła się martwa. To była bolesna podróż. Ale w bólu znaleźliśmy spokój (...). Ta mała dziewczynka zdążyła zmienić nasze życie na wiele sposobów. Była absolutnie piękna. I wyglądała zupełnie jak tata. Miała ciemne włosy. Smutek napływał do nas falami. Były chwile, w których czuliśmy się załamani, a później wdzięczni za to, że mogliśmy spędzić z nią choć chwilę. Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego takie rzeczy się wydarzają i nigdy nie poznamy odpowiedzi na te wątpliwości. Indy Rex PenaVega, całkowicie zmieniłaś nasze życie - czytamy w oświadczeniu pary.