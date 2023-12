Alicja Bachleda-Curuś dokazuje na plaży w Miami. Towarzyszył jej przystojny przedsiębiorca (FOTO)

redw 36 min. temu zgłoś do moderacji 62 3 Odpowiedz

Ala dobrze zrobiła, że nie ma dziecka z Polakiem, Amerykanie są lepszymi kandydatami na mężów, ojców. Nie mają takich oczekiwań wobec kobiet jak Polacy tzn. że kobieta ma gotować, prać, sprzątać , wyręczać go w obowiązkach domowych i oczywiście pracować zawodowo. Amerykańska żona jedzenie zamawia, pranie do pralni, a sprząta gosposia, czasami nawet jak żona nie pracuje zawodowo , to i tak nie zajmuje się domem. Inaczej niż polskie żony, które zajmują się wszystkim. Pracą zawodową, domem, dziećmi, organizują uroczystości rodzinne, święta, opiekują się chorymi członkami rodziny.