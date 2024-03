Alicja Bachleda-Curuś UKRYWA narzeczonego? Wiadomo, jaki jest powód

mammamija 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Taaa... na pewno jakby Collin się dowiedział, że jego eks jest w związku to by przestał łożyć na edukację SWOJEGO syna, choć go stać. Co za bzdury. Alicja nie mówi w mediach o życiu prywatnym z prostego powodu - CHCE CHRONIĆ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ. I dobrze robi, a te wszystkie teorie to jest puszczanie wodzy wyobraźni.