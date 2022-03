Alicja Ruchała WRACA z medialnego niebytu! Pozwała architektkę na MILION, bo uważa, że oszukała ją na remoncie...

Alicja Ruchała rozbłysła przez moment na nieboskłonie polskiego show biznesu, gdy w drugiej połowie ubiegłej dekady wystąpiła na czerwonych dywanach Cannes w kreacjach bardziej odkrywających niż zakrywających ciało. Choć jej kariera w tabloidach okazała się nader krótkotrwała, wciąż znajdą się osoby, którzy mimo szczerych chęci o celebrytce zapomnieć nie mogą. Zalicza się do nich bez wątpienia Dominika Rostocka - architektka, której do dziś odbija się czkawką, że kiedykolwiek wzięła zlecenie od Alicji i jej rodziny.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", zadaniem Rostockiej było luksusowe urządzenie 120-metrowego apartamentu na warszawskim Powiślu. Za całość prac Alicja wraz z siostrą Elżbietą Ruchałą i matką Anną Ruchałą miały zapłacić ok. 1 200 000 złotych . Musicie przyznać - całkiem ładna sumka. Co ciekawe, wstępne płatności pokrywane były przez bliskiego przyjaciela Alicji, określanego przez dziennik jako "turecki przedsiębiorca" .

Jak informuje Wyborcza, siostry nie przybyły na pierwszy termin przekazania mieszkania. Przy drugim podejściu pojawiła się jedynie Elżbieta Ruchała, która nie podpisała protokołu i zaczęła odnotowywać usterki, żądając, aby wszystkie błędy naprawiono. W kolejnym roku... siostry pozywają firmę Rostockiej, żądając zwrotu kosztów remontu. Najpierw jest to 257 tysięcy złotych, chwilę później już 600 tysięcy. Twierdzą, że wyposażenie mieszkania pochodzi z niesprawdzonych źródeł, zgłaszają z zaskakującym opóźnieniem awarię hydrauliki, dochodzi do zniszczenia części wyposażenia. Kontrola skarbówki potwierdza, że wystrój mieszkania pochodzi z potwierdzonych źródeł i nie doszło do żadnego oszustwa. Osoby wysyłane na miejsce w celu naprawy usterek są nagrywane wbrew ich woli. W niektórych przypadkach Elżbieta i Alicja Ruchała oskarżają specjalistów o "naruszenie ich nietykalności cielesnej".