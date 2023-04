Alicja Węgorzewska, gwiazda papieskiego koncertu, broni Jana Pawła II: "ŁATWO O SENSACJĘ..."

Idealia 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Czy ludzie rozumieją ,że tu nie chodzi o to czy on wiedział ,że pedofilia jest naganna i powinna być ścigana przez sąd tu chodzi ,że on wiedząc o tym ukrywał sprawców i nic z tą wiedzą nie robił. Nikt mu nie zabiera jego zasług tu chodzi wyłącznie o ukrywanie i zamiatanie pod dywan aktów pedofilii o których on wiedział,że są w kościele ( na to są dowody!) i olał sprawę. Ja rozumiem,że dla kogoś on jest legendą ,symbolem itd dla mnie urodzonej w bardzo religijnej rodzinie pod koniec lat 80 to był tylko papież. Jeden z wielu. Nic szczególnego. Robienie z człowieka boga ,bo był Polakiem pokazuje jaki masz kraj jest zacofany,a bronienie oprawców i mówienie ,że ofiary sane tego chciały czy klamia to typowe gadanie starych bab i dziadów ,które przymykają oczy na krzywdy dzieci chcą mieć święty spokój. Obrzydliwe poprostu.