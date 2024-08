Alicja Węgorzewska oskarżona o MOBBING. Odpowiada na zarzuty w oświadczeniu: "To dla mnie niezwykle bolesne"

Brody 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Pani Alicja należy do tej ostatniej grupy wiekowej gdzie praca to istotna część życia każdego człowieka wkład w dobro ogółu Niestety kolejne pokolenia żyją w kulcie odpoczywania podróży Natomiast praca to dodatek Najlepiej żeby wpadać do pracy raz w tygodniu a na koncie otrzymywać kwoty za 4 etaty Bardzo to przykre bo już niedługo nie będzie miał kto pracować a roboty niestety nie zastąpią wszystkich Winnych tego stanu uważam rodziców pokolenia 7O/80 Nie ma wychowania a hodowanie