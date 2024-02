Alicja Węgorzewska zalała się łzami w "The Voice Senior". Wspomniała o "lekcji pokory"

Format "The Voice Senior" już od lat gromadzi przed telewizorami miłośników muzycznych wrażeń. To kolejny po "The Voice Kids" program, w którym kryterium jest wiek osób, których umiejętności oceniają jurorzy. W tym sezonie z uczestnikami pracują Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak, Tomasz Szczepanik oraz Alicja Węgorzewska. Emocji, jak zwykle, nie brakuje.