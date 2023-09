Allan Krupa mówi, ile chciałby zarabiać. Internauci NIE DOWIERZAJĄ: "To przejęzyczenie?". Kosmiczna suma...

Ania.. 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ale on ma 19 lat... Jak mnie by zapytali w wieku 19 lat, ile docelowo chce w życiu zarabiać, też bym podała astronomiczna sumę. Życie weryfikuje pomiędzy chcieć a móc i robi się smutno.. co się czepiać jego, że "jest synem", w Konfederacji i PiS połowa kandydatów to rodzina, w spółkach państwowych sama rodzina, itd.