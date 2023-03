Allan Krupa odcina się od dzieci Dariusza Krupy i oznajmia: "Nie mam brata, siostry, czy kogokolwiek, KOGO ON SOBIE ZROBI"

To bardzo trudny temat, rozumiem, że Allan musiał bardzo to przeżyć, był chłopcem. Rozumiem, że może być na mnie zły, a nawet wściekły. Zadzwoniłem jednak i powiedziałem mu, że jestem, że go bardzo kocham i czekam, aż będzie gotów na rozmowę lub spotkanie - mówił.

Allan Krupa odpowiada Dariuszowi Krupie

Na te słowa ponownie zareagował Allan Krupa, który w rozmowie z "Super Expressem" przedstawił "drugą stronę medalu". Medialne zwierzenia Krupy nazwał "żałosną próbą poprawienia swojego wizerunku", punktując przy okazji, że była ona "nieudana". Dalej Enso wyjawił, że postawił ojcu pewne warunki, które powinien spełnić, by się z nim spotkać, z których to się nie wywiązał.

[rozmowa przyp. red] Nie wyglądała, bo nigdy się nie odbyła. Ostatni raz miałem z nim chwilowy kontakt na Instagramie jakiś rok temu, gdzie uświadomiłem go, co dokładnie ma zrobić, zanim w ogóle przyjdzie mi do głowy z nim rozmawiać. Myślę, że gdybym chciał, kontakt z nim w tym momencie nie byłby już problemem. Natomiast nie ma do tego powodów. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, bo się go masakrycznie wstydzę i postawiłem mu warunki naszego ewentualnego kontaktu, których po dziś dzień nie spełnił w najmniejszym stopniu - mogliśmy przeczytać w serwisie.