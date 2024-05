Allan Krupa sprzedawał kiełbaski, a teraz się tłumaczy: "Nie muszę nigdzie dorabiać"

W naszym rodzimym show-biznesie mamy sporo gwiazdeczek, które zaistniały w blasku fleszy, głównie za sprawą znanych krewnych. Taki los podzielił Allan Krupa . Choć swego czasu syn Edyty Górniak deklarował, że nie chciałby się posługiwać nazwiskiem znanej mamy w celu budowania swojej popularności, to nikt nie zaprzeczy, że to właśnie diva i jej branżowe znajomości sprawiły, że 20-latek szybko zdobył krajowy rozgłos.

Allan Krupa ma nową pracę?

W obliczu astronomicznych oczekiwań finansowych Allana Krupy zaskoczeniem może być fakt, że ten został ostatnio przyłapany, jak sprzedawał wraz ze swoją dziewczyną kiełbaski w jednym z food trucków . Portale branżowe natychmiast stwierdziły, że syn divy dorabia sobie w ten sposób do pensji rapera. Medialne doniesienia o nowej pracy 20-latka tak go oburzyły, że ten postanowił wystosować specjalne oświadczenie.

Okazuje się, że to food truck, w którym przyłapano 20-latka to nowy biznes należący m.in. do ojca jego lubej, a tego dnia młody celebryta postanowił pomóc przyszłemu teściowi. Syn Górniak nie ukrywał przy tym, że dochody, które obecnie generuje jego artystyczna działalność, w pełni go satysfakcjonują.