"Allen kontra Farrow". Dylan Farrow podtrzymuje oskarżenia wobec Woody'ego Allena i wyznaje: "To WYROK NA CAŁE ŻYCIE"

Soon Yi twierdzi że matka stosowała wobec niej przemoc... Nie wiem, może tak było chociaż pozostałe dzieci temu zaprzeczają. No ale załóżmy że relacja matka-córka była naprawdę trudna. I tutaj pojawia się Allen. Gdy zaczyna spotykać się z Farrow Soon jest jeszcze małą dziewczynką. Podejrzewam że jak w każdej rodzinie patchorkowej Woody zajmuje się córką swojej partnerki, bawi się z nią, patrzy na to jak dorasta, nawiązuje z nią więź. A potem bierze ją sobie do łóżka. Możliwe że on po prostu wykorzystał sytuacje jaka panowała między Mią a Soon, przeciągnął młodą dziewczynę na swoją stronę by zaspokoić swoje zboczone popędy. A ona do tej pory jest przekonana że Woody to taki wspaniały facet, który zapewnił jej godne życie, więc będzie go bronić do upadłego nawet jeżeli zna jego mroczne strony.