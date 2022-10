Alternatywna Monika Brodka w "kosmicznych" okularach i z warkoczykami bryluje na imprezie BMW (ZDJĘCIA)

Kamila 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

A jak to się stało że Kinia która rzekomo nie umiała samodzielnie raportu zrobić wszystkie egzaminy na studiach zdała za pierwszym razem? Jak to jest możliwe? No jak się założy że ktoś ją dokształcał wtedy kiedy nikt nie widział to można wszystko można każdemu w taki sposób zarzucić. A pani z Żabki niech się nie mądrzy bo dobrze wie że tak sam ten terminal to tej płatności na pewno nie odrzucił. Nie mówię już o tym że pani chyba za bardzo skupiła się na dokuczeniu klientce bo papier toaletowy który miał według ceny na półce kosztować 10,99 w kasie kosztował przeszło 11 a pomidory które miały kosztować 7 zlotych kosztowały też przeszło 11. Może żeby paragon był poprawny to tej Pani też trzeba "włożyć"... tę kartę.