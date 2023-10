Amadeusz Ferrari ODPOWIADA na materiał Krzysztofa Stanowskiego o youtuberach: "Nie jesteś bohaterem, jesteś ZWYKŁĄ HIENĄ" (WIDEO)

Gość 15 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Lajki, łapki, wyświetlenia. Żyję w świecie pełnym bezmózgich ameb i nijak nie można się stąd wydostać. Jesteś chudszy będą cię nienawidzić, grubszy to samo. Za wszystko tylko będą Cię nienawidzieć albo wszystkiego zazdrościć. Nikt nie zajmie się sobą tylko ocenianiem innych i życiem innych. Ludzie co z Wami. Gdzie ten wyższy wymiar i gdzie to lepsze życie bo puki co to widać tylko jak świat się kończy