Amber Rose zrobiła sobie tatuaż NA CZOLE. Niestety, nie ma związku z sądem... (FOTO)

Amber Rose przez lata kariery w show biznesie wyrosła na "pupilkę raperów". Dzięki związkowi z Kanye Westem była striptizerka zaczęła przygodę z "modelingiem". 36-latkę z Filadelfii mogliśmy oglądać w kilku rapowych teledyskach oraz sesjach zdjęciowych, w których eksponowała wdzięki stworzone przez chirurga plastycznego. Niedługo później Amber zaczęła spotykać się z Wizem Khalifą, który poprosił ją o rękę, a ona powiedziała "tak". Niestety, ich małżeństwo nie przetrwało licznych zdrad rapera. Amber próbowała się odgryźć na eksmężu poprzez romansowanie z jego kolegami. Wdała się między innymi w relację z młodszym o 9 lat raperem 21 Savage. Związek jednak zakończył się stosunkowo szybko, a Amber upolowała kolejnego muzyja i właściciela szefa wytwórni muzycznej Alexandra Edwardsa, z którym doczekała się potomka.

Choć na okres ciąży Amber Rose zmieniła styl na bardziej dziewczęcy - zaczęła nosić peruki, mniej wulgarne stroje i delikatny makijaż, jej przemiana nie trwała długo.

Na Instagramie pojawiło się zdjęcie cosplayerki, która nie mogła zrobić zakupów w jednym z popularnych amerykańskich sklepów. Z patowej sytuacji uratowała ją Amber Rose:

"Robiłam zakupy w DollSkill, ale przy kasie okazało się, że przy płatności kartą pojawia się "odmowa". Wszystko przez to, że zapomniałam poinformować mój bank, że wyjeżdżam poza stan. Odeszłam od kasy i wtedy kasjer podszedł do mnie, podał mi moją torbę z zakupami o powiedział: "To dla Ciebie od Amber Rose"" - czytamy pod zdjęciem.

Nie byłoby w tej historii nic dziwnego - poza miłym gestem ze strony gwiazdy - gdyby nie fakt, że na wspólnej fotografii ze sklepu widzimy ogromny tatuaż na czole Amber.

Fanom nie spodobała się nowa ozdoba celebrytki:

"Jesteś na to za ładna", "Dlaczego?", "Mam nadzieję, że ten tatuaż na czole to wczesny primaaprillisowy żart" - piszą w komentarzach.

Niestety, napis na czole Amber nie ma nic wspólnego z sądem. Podoba wam się w nowym-starym wydaniu?