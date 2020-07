"Ambitna" Ewel0na planuje kolejne operacje: "Jeszcze d*pka i nosek. Jak to zrealizuję, to WYMYŚLĘ NOWE"

Asia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co to się dzieje twraz na instagramie brak słów!! Dziewczyny promują operacje tak lajtowo jakby to było pójście do fryzjera... Smutne :( dziś widziałam jak dziewczyny która dwa dni emu miała operacje piersi juz latała po mieście i przedstawia to w taki sposób że młode dziewczyn a odbierają to dosłownie jak wizytę u fryzjeera... Ludzie opamiętajcie się! Straszne to jest