Amerykańska influencerka wychowuje dzieci w NIETYPOWY sposób. Pociechy muszą PŁACIĆ za podstawowe rzeczy

Temat stosowanych metod wychowawczych jest największym punktem zapalnym rozmów między mamami. Chcąc uniknąć niepotrzebnego konfliktu, lepiej zachować dla siebie komentarze na temat czyjegoś podejścia do dzieci. W przeciwnym razie można z łatwością przysporzyć sobie wroga.

Uczy dzieci gospodarowania pieniędzmi. Wiedzą już, czym jest opłacanie rachunków

Opieka nad licznym potomstwem wymaga od rodzicielki całkowitego zaangażowania i zastosowania racjonalnego podejścia, dzięki któremu jej potomkowie staną się odpowiedzialnymi i świadomymi właściwych wartości życiowych dorosłymi. W tym celu wprowadziła w domu obowiązek płacenia, zarówno za rzeczy niezbędne do przeżycia, jak i wszelkiego rodzaju wygody i przyjemności .

Amerykanka nie potrąca dzieciom z kieszonkowego. Tym bardziej nie wymaga też od nieletnich dorabiania. Na początku każdego miesiąca przekazuje im plik sztucznych banknotów, którymi czwórka starszych pociech opłaca wydatki na prąd, wodę, gaz, ale też telewizję czy dostęp do sieci. W przypadku przekroczenia limitu danych i niezapłacenia za dodatkowe gigabajty transferu, ich mama zmienia hasło do Wi-Fi. Dzieci są też zmuszone do uiszczania kwoty za wszelkie domowe naprawy wynikające z ich winy.