Amerykański kolos kosmetyczny iS Clinical wstrząsa polskim rynkiem. Przyciągnął uwagę profesjonalistów z branży beauty

22 maja, Warszawa była gospodarzem wyjątkowego wydarzenia, które może zrewolucjonizować polski rynek kosmetyczny. Amerykański gigant branży beauty, iS Clinical, zorganizował ekskluzywne spotkanie, prezentując swoje innowacyjne produkty na polskim gruncie. W luksusowym Hotelu Verte zgromadzili się specjaliści z branży beauty, influencerzy oraz zespoły klinik medycyny estetycznej. Celem spotkania była prezentacja zaawansowanych technologii i składników wykorzystywanych w produktach iS Clinical. Czy ten amerykański gigant jest gotowy na podbój polskiego rynku kosmetycznego? Podczas wydarzenia odbyło się wiele paneli dyskusyjnych, podczas których goście mogli dowiedzieć się więcej o misji firmy, składnikach ich produktów i korzyściach, jakie oferuje marka iS Clinical. Czy polska scena beauty jest gotowa na te nowe trendy? Dodatkowo, podczas eventu PR, goście mieli okazję przetestować produkty iS Clinical, co zapewne wpłynie na ich dalsze decyzje dotyczące wyboru kosmetyków. Ten dzień był pełen wrażeń i otworzył nowe możliwości dla polskiego rynku beauty. Czy iS Clinical stanie się nowym liderem w Polsce? Czas pokaże.