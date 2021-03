Anastasiya z "Warsaw Shore" zdradza, jaki jest jej ideał mężczyzny: "Powinien PŁACIĆ ZA WSZYSTKO"

Anastasiya Yandaltsava jest jedną z celebrytek, którym udało się "przebić" dzięki występowi w Warsaw Shore, gdzie dała się poznać jako femme fatale i łamaczka męskich serc. Jednym z domowników, który zapałał uczuciem do długowłosej piękności był Stifler , z którym Ukrainka nawiązała krótki, acz płomienny romans. Uczucie łączące parę było tak silne, że celebryta zdecydował się nawet wytatuować podobiznę ukochanej na łydce . "O dziwo" miłość Polaka i Ukrainki nie przetrwała do grobowej deski, w związku z czym Stifler poszedł w ślady Radosława Majdana i zakrył tatuaż byłej starym Indianinem.

Uważam, że kobieta powinna sama się realizować w tym co kocha. Ale też sądzę, że facet powinien brać na siebie te materialne rzeczy, bo to w końcu facet. To jest normalne. Kobieta nie musi nawet pracować, może mieć jakieś hobby, na przykład malować obrazy. Ona powinna to robić nie po to, żeby zarobić, tylko coś co kocha.