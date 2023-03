Andrew Lloyd Webber w żałobie. Syn kompozytora zmarł po walce z rakiem

Nick Lloyd Webber był najstarszym synem Andrew Lloyda Webbera i podobnie jak ojciec, zawodowo związał się z muzyką. 43-latek był kompozytorem oraz producentem i znany był m.in. ze stworzenia muzyki do teatralnej i symfonicznej wersji "Małego księcia", "Love, Lies and Records". Webber skomponował muzykę do kilku produkcji telewizyjnych i teatralnych, jak również filmu "The Last Bus" z Timothym Spallem. Za współpracę z ojcem nad albumem do musicalu "Cinderella" został też nominowany do nagrody Grammy. Prywatnie Nick Webber od 2018 roku był mężem Polly Wiltshire.