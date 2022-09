Andrzej Chyra NAKRZYCZAŁ na uczestniczkę Campusu Polska! Puściły mu nerwy po pytaniu z publiczności... (WIDEO)

Mania 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co sądzicie o reparacjach wojennych od Niemiec, biorąc pod uwagę, ze zniszczenia których dokonali na rzeczach materialnych, i na narodzie są do dziś nieodwracalne? Ja się zgadzam i mimo, ze nienawidzę PiS za sprowadzenie 5 mln władających widłami to trzymam za to kciuki. Nie wiem dlaczego tylko nasz kraj ma nie dostać odszkodowania. Powołują się na jakieś nielegalne zrzeczenie się które w ogole nie obowiazuje