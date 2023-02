Andrzej Duda na osobistej audiencji u króla Karola III. Ekspert od mowy ciała ocenił POSTAWĘ polskiego prezydenta (ZDJĘCIA)

Andrzej Duda udał się do Londynu na zaproszenie króla Karola

W oczekiwaniu na zbliżający się wielkimi krokami przyjazd Joe Bidena , który będzie gościł w Warszawie w dniach 21-22 lutego, Duda zdążył jeszcze wybrać się do Londynu na audiencję u króla Karola III . Ostatnim razem prezydent miał do czynienia z brytyjskim monarchą na pogrzebie królowej Elżbiety , który odbył się 19 września w Westminster Abbey.

Do spotkania głowy państwa i royalsa doszło w Pałacu Buckingham. Narady Andrzeja i Karola rozpoczęły o godzinie 13:00 w piątek i potrwały około godziny. Dotyczyły one kwestii związanych z pomocą humanitarną , o czym Duda zapowiadał już wcześniej.

Ekspert od mowy ciała o spotkaniu prezydenta z królem: "Widać brak dystansu"

U Prezydenta Dudy można również zaobserwować przejęcie związane ze spotkaniem - powiedział Łukasz Kaca. Jest to widoczne szczególnie na zdjęciu podczas witania, gdzie Andrzej Duda ma wyraźnie niższy ukłon. Takie zachowanie prezentujemy często odruchowo, gdy spotykamy się z kimś, kogo ranga społeczna jest wyższa lub jesteśmy takim spotkaniem zestresowani. (...). U Króla Karola wzrok jest skierowany w stronę prezydenta, a postawa bardziej skontrolowana, co pokazuje, że to on czuje się bardziej pewnie. Wynika to również z faktu, że spotkanie odbywa się w Anglii, więc automatycznie król ma prawo czuć się bardziej swobodnie.