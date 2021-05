Andrzej Duda odwiedza aptekę i buszuje po supermarkecie (ZDJĘCIA)

Mimo napiętego grafiku Andrzej Duda wybrał się w weekend do sklepu, by w asyście ochroniarzy pozałatwiać prywatne sprawy. Prezydent zgodził się zapozować też do kilku pamiątkowych zdjęć.

Trzeba przyznać, że mimo spoczywającej na jego barkach wymagającej funkcji, Andrzejowi Dudzie udaje się wieść względnie normalne życie. W sobotę paparazzi "przyłapali" prezydenta, gdy w asyście ochroniarzy wybrał się do jednego z supermarketów, by załatwić kilka prywatnych spraw. Najpierw 49-latek udał się do apteki, gdzie zaopatrzył się w magnez. Następnie skierował się do ślusarza i tam dorobił klucze do swojego nowego gniazdka. Przy okazji Andrzej Duda zrobił sobie kilka pamiątkowych zdjęć z przechodniami.