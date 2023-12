Andrzej Duda "przyłapany" podczas zakupów w supermarkecie. Wiadomo, co kupił i ILE ZAPŁACIŁ. Dużo?

Andrzej Duda znów "przyłapany" podczas zakupów

Nie minęła doba, a media obiegły kolejne zdjęcia ukazujące Andrzeja Dudę podczas załatwiania codziennych sprawunków. Tym razem paparazzi napotkali odzianego w szare jeansy i granatową kurtkę prezydenta w jednym z supermarketów . Polityk wypełnił koszyk produktami codziennej potrzeby, a następnie udał się do kasy samoobsługowej, aby sfinalizować zakupy. Czujnym fotografom udało się uchwycić nawet szczegóły paragonu głowy państwa, któremu podczas shoppingu towarzyszyła oczywiście ochrona.

Co znalazło się w koszyku prezydenta? Wiadomo, ile zapłacił za zakupy

Jak podaje "Fakt", w koszyku prezydenta nie znalazło się nic nadzwyczajnego. Uwagę zwraca jednak dobór produktów, które sprzyjają utrzymywaniu zdrowego trybu życia. Andrzej Duda zaopatrzył się m.in. w borówki, pomidory, wodę mineralną i napój bez cukru. Nie zabrakło jogurtu naturalnego i jaj z wolnego wybiegu. Na prezydenckiej liście zakupów była też "szynka Basiuni", którą producent opisuje jako "delikatną wędlinę z mięsa wieprzowego", dodając, że jej "tradycyjny smak przywołuje wspomnienia wyrobów mięsnych, które od lat goszczą w polskich domach". Polityk kupił także kiełbasę wieprzową, różnego rodzaju pieczywo i irlandzkie masło, które nie należało do najtańszych i kosztowało go niemal 10 złotych. Łącznie zapłacił 185 zł 82 gr, a wypełnione po brzegi siatki sam zaniósł do auta.